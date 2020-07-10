كرة يد.. الاتحاد الدولي يمنح بولندا وروسيا دعوتين لمونديال مصر 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد بطاقتي دعوة لكل من بولندا وروسيا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في يناير 2021 بمصر.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي انه منح بولندا وروسيا دعوتين للظهور في مونديال مصر 2021 بناء على توصية من اللجنة التنفيذية بالإتحاد.

وأشار الاتحاد الدولي في بيانه، أنه يتم منح بطاقة الدعوة لاحد منتخبات صاحب التصنيف الأعلى، بالإضافة الى ذلك يتم منحة بطأقة اخرى لاحد منتخبات أوقيانوسيا ( استراليا أو نيوزيلندا)، عند احتلال احدهم للمرتبة الخامسة او أعلى من ذلك في التصفيات الأسيوية، ولكن ذلك لم يتحقق، وبناء عليه وطبقا للمادة 2.3 من لوائح مسابقات الاتحاد الدولي، أصبحت هذه البطاقة دعوة مجانية.

وكشف الاتحاد عن تلقيه العديد من الطلبات من الإتحادات الرياضية للحصول على دعوة من أجل المشاركة في مونديال مصر 2021، وأضاف ان اختياراته للمنتخبات كانت بناء على مستوى كرة اليد في هذه البلاد ومدى تطورها، بالإضافة الى مدي تأثير المنتخب المشارك في المونديال، والإضافة التي سيقدمها خلال مشاركاته بها.

بالإضافة الى مراعاة الظروف الإقتصادية التي أثرت على دول العالم نتيجة للتفشي ظاهرة فيروس كورونا المستجد كان لها، وتم وضع ذلك في الإعتبار عن اتخاذ القرار.

وأوضح الاتحاد الدولي انه بعد مراجعة الموقف بصورة كاملة، وتحليل الأمور الخاصة بجميع الدول، تم منح الدعوتين للإتحادين البولندي والروسي.

وبعد منح الاتحاد الدولي دعوتين لكل من بولندا وروسيا، أصبح عدد الفرق المشاركة في مونديال مصر 2021 30 فريقا، ليتبقى مقعدين فقط، احدهما للمتأهل من تصفيات اتحاد امريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، والمقعد الثاني عن تصفيات لاتحاد امريكا الجنوبية والوسطى لكرة اليد.

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وفيما يلي قائمة الفرق المشاركة في بطولة العالم مصر 2021

البلد المنظم: مصر

حامل اللقب : الدنمارك

افريقيا: 6 فرق وهم تونس والجزائر والمغرب وانجولا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية.

اسيا: 4 فرق وهم البحرين واليابان وقطر وكوريا الجنوبية.

أوروبا: 13 فريق وهم كرواتيا والنرويج واسبانيا والنمسا وبيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وأيسلندا والبرتغال وسلوفينا والسويد.

أمريكا الجنوبية والوسطى: 3 فرق وهم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي

بطاقتا دعوة: بولندا وروسيا