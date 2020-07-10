رياضة | مورينيو يهاجم التحكيم بسبب ضربة جزاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينيو يهاجم التحكيم بسبب ضربة جزاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو ، إن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لمهاجم الفريق هاري كين أمام بورنموث، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كان لها تأثير واضح على نتيجة المباراة.

وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة: "اللحظة الأكثر أهمية في المباراة (عدم احتساب ضربة جزاء لهاري كين)، ولا أريد أن أقول الكثير عن ذلك، الجميع يعلم أنها ضربة جزاء وعندما أقول الجميع فأنا أعنى ذلك".

وأضاف: "أداء فريقي لم يكن جيدا بشكل كاف، لكن بورنموث فاجأني بالأسلوب الذي لعب به في المباراة".

ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 49 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.