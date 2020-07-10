رياضة | الدوري الدنماركي.. ميتييلاند يحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدوري الدنماركي.. ميتييلاند يحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتفض ميتييلاند أمام كوبنهاغن 3-1، وضمن حسابياً الفوز بلقب الدوري البلجيكي لكرة القدم للمرة الثالة في تاريخه قبل خمس جولات من النهاية.

وسبق للفريق التتويج باللقب في موسمي 2017/2018 و2014/2015.

وفاز ميتييلاند على منافسه على اللقب كوبنهاغن، الثاني في الترتيب، ولكنه يفصله عن المتصدر حالياً 17 نقطة.

تقدم كوبنهاغن في الدقيقة 22 عن طريق محمد دارامي قبل ان يعود ميتييلاند في الشوط الثاني بثلاثية افتتحها في الدقيقة 63 عبر الغيني سوري كوبا قبل أن يضيف أندريس دريبر الثاني في الدقيقة 79، ثم اختتم اور مابيل الثلاثية قبل ثماني دقائق من النهاية.