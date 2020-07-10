رياضة | مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود صعوبة كبيرة في احتفاظ نادي الرجاء البيضاوي بمهاجمه حميد أحداد، المعار من الزمالك وعودة الاعب إلى قلعة ميت عقبه بداية من الموسم الجديد.

عودة حميد أحداد إلى نادي الزمالك

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن رغبة مسؤولي الرجاء ببقاء أحداد اصطدمت بإصرار من الزمالك على استعادته، بالإضافة إلى المبلغ المرتفع الذي يطلبه الزمالك من أجل بيع النجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك طلب بمنح أحداد فرصة جديدة.

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وأضافت أن إدارة الزمالك بعثت رسالة لنظيرتها في الرجاء تؤكد فيها أن عقد الإعارة انتهى في 30 يونيو الماضي، وتطلب عودة حميد أحداد ، وهو ما قد يشكل ضربة قوية للمدرب جمال السلامي.

وأشارت "المنتخب" أن أحداد انسجم بسرعة داخل القلعة الخضراء ويعد من المهاجمين المهمين بالفريق، حيث سجل 4 أهداف في الدوري المغربي قبل توقفه.

وتابعت الصحيفة المغربية أن انسجام أحداد بالرجاء، جعله يبدي رغبته في مواصلة المشوار، وعدم العودة للزمالك، حيث وجد ضالته مع الفريق المغربي الذي يتنافس على اللقبين المحلي والقاري.

وأتمت الصحيفة أنه ليس من مصلحة الرجاء أن يرحل أحداد خاصة في هذه الفترة الحاسمة، خاصة بعد مباريات الفرق المهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.