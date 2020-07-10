رياضة | مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود صعوبة كبيرة في احتفاظ نادي الرجاء البيضاوي بمهاجمه حميد أحداد، المعار من الزمالك وعودة الاعب إلى قلعة ميت عقبه بداية من الموسم الجديد.
عودة حميد أحداد إلى نادي الزمالك
وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن رغبة مسؤولي الرجاء ببقاء أحداد اصطدمت بإصرار من الزمالك على استعادته، بالإضافة إلى المبلغ المرتفع الذي يطلبه الزمالك من أجل بيع النجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.
وأوضحت الصحيفة المغربية أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك طلب بمنح أحداد فرصة جديدة.
وأضافت أن إدارة الزمالك بعثت رسالة لنظيرتها في الرجاء تؤكد فيها أن عقد الإعارة انتهى في 30 يونيو الماضي، وتطلب عودة حميد أحداد ، وهو ما قد يشكل ضربة قوية للمدرب جمال السلامي.
وأشارت "المنتخب" أن أحداد انسجم بسرعة داخل القلعة الخضراء ويعد من المهاجمين المهمين بالفريق، حيث سجل 4 أهداف في الدوري المغربي قبل توقفه.
وتابعت الصحيفة المغربية أن انسجام أحداد بالرجاء، جعله يبدي رغبته في مواصلة المشوار، وعدم العودة للزمالك، حيث وجد ضالته مع الفريق المغربي الذي يتنافس على اللقبين المحلي والقاري.
وأتمت الصحيفة أنه ليس من مصلحة الرجاء أن يرحل أحداد خاصة في هذه الفترة الحاسمة، خاصة بعد مباريات الفرق المهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.