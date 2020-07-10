رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة فى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة فى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادى مانسشتر سيتي غدا السبت ضيفا على نظيره نادى برايتون ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فالمر الدولي بمدينة برايتون.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي مانشستر سيتي أمام نظيره برايتون على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى مانسشتر سيتي المباراة وهو فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي برايتون المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.