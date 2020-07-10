رياضة | تعليق مثير من كونتي بعد تعثر إنتر ميلان أمام فيرونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من كونتي بعد تعثر إنتر ميلان أمام فيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، على التعبير عن غضبه الشديد من فقدان النقاط التي فقدها فريقه في الفترة الأخيرة.

وتعادل إنتر ميلان مع هيلاس فيرونا (2-2)، أمس الخميس، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "من ناحية الالتزام، ليس لدي ما أقوله عن اللاعبين.. لقد لعبنا ضد فريق يجعل إيقاع المباراة مرتفعا، وهو أفضل سلاح له.. واستجاب إنتر اليوم من جميع النواحي".

Advertisements

وتابع: "أشعر بالأسف، لأننا كنا نستحق الفوز بالمباراة، وبدلًا من ذلك فقدنا المزيد من النقاط.. نحن نقدم عملا مهما، لكن حقيقة أننا فقدنا 20 نقطة بعدما كنا متقدمين، يجب أن تجعلنا نفكر.. خسرنا الكثير من النقاط بطريقة غبية، وإلا لكان ترتيبنا مختلفًا الآن".

وحول استبداله للمهاجم روميلو لوكاكو خلال المباراة، قال: "آمل ألا يكون هناك شيء خطير، لديه مشكلة في الظهر، وسيتم تقييم حالته للتحقق منها".

وتابع كونتي: "علينا أن نكون أفضل في التعامل مع بعض المواقف، والخبرة يمكن أن تساعدنا في ذلك، وتقودنا للتحسن، لأنه في بعض الأحيان نقع في المشاكل بسهولة.. وبعد قول ذلك، فيرونا سددوا كرة واحدة فقط".