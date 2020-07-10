رياضة | منتخب سوريا يوافق على مواجهة العراق وديا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر منتخب سوريا يوافق على مواجهة العراق وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد السوري لكرة القدم، على خوض مباراة ودية أمام منتخب العراق، في الثامن من سبتمبر المقبل، تحضيرا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال هشام محمد المتحدث الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان رسمي: "المباراة ستقام على ملعب فرانسو حريري، في محافظة أربيل".

Advertisements

وتابع: "المنتخب الوطني سيلاقي عمان يوم 3 سبتمبر المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل، للدخول في معسكر تدريبي داخلي، يستمر عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون".

وأكمل: "هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات، لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين، تقام أيضا في محافظة أربيل".

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 11 نقطة.