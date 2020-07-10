رياضة | ميسي وروناالدو خارج ترشيحات فان بيرسي للكرة الذهبية 2020

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي وروناالدو خارج ترشيحات فان بيرسي للكرة الذهبية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم الهولندي روبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد وآرسنال السابق بترشيح ثلاثة نجوم من وجهة نظره لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وقامت شبكة قنوات بي تي سبورت العالمية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بطرح سؤالًا يقول: "إذا تم تحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية الليلة، فمن سيكون الثلاثة الأوائل؟"

Advertisements

وقام الهولندي فان بيرسي بالرد على هذا السؤال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر, حيث اختار البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني في المركز الأولوجاء البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني بينما احتل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول في المركز الثالث.

واستبعد النجم الهولندي أسطورتي اللعبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، حيث توج البرغوث الأرجنتيني بالجائزة 6 مرات بينما فاز بها الدون البرتغالي 5 مرات.

جدير بالذكر أن روبرت ليفاندوفسكي سجل 51 هدفًا في 43 مباراة في الموسم الحالي مع بايرن ميونخ حتى الآن، وساهم في تحقيق الثنائية المحلية وبإمكانه زيادة عدد أهدافه في دوري أبطال أوروبا.