رياضة | بعد إصابة إثنان من نجومه.. تعرف على نتجية المسحة الثانية للاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إصابة إثنان من نجومه.. تعرف على نتجية المسحة الثانية للاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19، إيجابية أحد أفراد الأفراد داخل نادي الزمالك، والتي خضع له الفريق في الفترة القصيرة الماضية.

و أن تلقى الجهاز الفني تأكيداً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرية، بأيجابية إصابة محمد سيد "ميشو" أخصائي التأهيل بفيروس كورونا، بحسب ما كشفته نتيجة المسحة الثانية للفيروس.

وقد كشفت العينة الأولى إصابة مصطفى فتحي لاعب الفريق، ومنتصر الرملاوي، إيداري داخل الفريق، فضلًا عن تعرض محمد عواد وكريم بامبو ثنائي الفريق، ومحمد عيد أحد أفراد الجهاز الطبي للإصابة بكورونا بعد خضوعهم لمسحات خاصة بالفيروس.