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رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز على أستون فيلا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بعد الفوز على أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك. 

ترتيب مانشستر يونايتد في :- 

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق صاحب المركز الرابع. 

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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة :- 

وسوف يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق ساوثهامبتون يوم الاثنين 13 يوليو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون :- 

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس عن إذاعة تلك المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ساوثهامبتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

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