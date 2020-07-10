رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان أمام هيلاس فيرونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان أمام هيلاس فيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر فريق إنتر ميلان الإيطالي نقطتين جديدتين في الدوري الإيطالي، بتعادله مع مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لهدفين، في اللقاء الذي أقيم بملعب "مارك أنطونيو بنتيجودي" لحساب الجولة 31 من الكالتشيو.

سجل هدفي النيرادزوري أنطونيو كاندريفا و فيديريكو ديماركو لاعب فيرونا ضد مرماه، بينما سجل لأصحاب الأرض داركو لازوفيتش وميجيل فيلوسو.

بهذه النتيجة، يتراجع إنتر ميلان للمركز الرابع برصيد 65 نقطة، بينما يصبح صيد هيلاس فيرونا 43 نقطة، يحتل بها المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، تغلب أودينيزي بسهولة على مضيفه سبال بثلاثية دون رد، ليصبح ترتيب الكالتشيو عقب نهاية الجولة 31 على النحو التالي.

1- يوفنتوس 75 نقطة.

2- لاتسيو 68 نقطة.

3- أتالانتا 66 نقطة.

4- إنتر ميلان 65 نقطة.

5- روما 51 نقطة.

6- نابولي 51 نقطة.

7- ميلان 49 نقطة.

8- ساسولو 43 نقطة.

Advertisements

9- هيلاس فيرونا 43 نقطة.

10- بولونيا 41 نقطة.

11- كالياري 40 نقطة.

12- بارما 39 نقطة.

13- فيورنتينا 35 نقطة.

14- أودينيزي 35 نقطة.

15- تورينو 34 نقطة.

16- سامبدوريا 32 نقطة.

17- ليتشي 28 نقطة.

18- جنوى 27 نقطة.

19- بريشيا 21 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.