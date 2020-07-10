رياضة | الكشف عن حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تخطط إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.
حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي للزمالك
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي، ثنائي النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك.
وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي اليوم، إن صالح جمعة لا يستطيع التوقيع مع نادي الزمالك لأنه عقد يمتد لمدة موسمين إضافيين رفقة الأهلي.
وأوضح شوبير أن الزمالك لا يستطيع التعاقد مع رمضان صبحي لأنه يلعب في النادي الأهلي على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي.
وشدد أحمد شوبير على أن هناك مفاوضات بين النادي الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي في الأيام القليلة الأخيرة لشراء رمضان صبحي بعد التقارب في وجهات النظر لأنه الفريق الإنجليزي كان يصر على بيع صاحب الرقم 7 مقابل 8 ملايين دولار.
وتابع شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي عرضوا كان 2 ملايين دولار مقابل شراء رمضان صبحي.
الجدير بالذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سوف يعلن مساء اليوم عن مفاجأة مدوية عبر قناة الزمالك.