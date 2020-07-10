رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري، بثلاث مباريات هامة.

حقق فريق ريال مايوركا، فوزا ثمينا على ضيفه ليفانتى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "إيبيروستار".

وسجل خوان هيرنانديز الهدف الأول لمايوركا عند الدقيقة 40، فيما أحرز اليابانى الشاب تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد الهدف الثاني عند الدقيقة 84.

وبهذا الفوز رفع ريال مايوركا رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتى عند 43 نقطة فى المركز الثانى عشر.

فيما لم يستطع ليجانيس تفادي الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مستضيفه إيبار.

وعلى الجانب الأخر فاز اشبيلية أمام مضيفه أتلتيك بلباو، لهدفين مقابل هدف، حيث افتتح أندير كابا هدف التقدم لبلباو عند الدقيقة 28، قبل أن يدرك الأرجنتيني ايفر بانيجا أدرك هدف التعادل عند الدقيقة 69.

وسجل منير الحدادي الهدف الثاني لإشبيلية، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك بلباو عند الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة رفع اشبيلية رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد بلباو عند 48 نقطة في المركز التاسع.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي:-

1- ليونيل ميسي برصيد 22 هدفًا

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2- كريم بنزيما برصيد 17 هدفًا

3- جيرارد مورينو برصيد 16 هدفًا

4- لويس سواريز برصيد 15 هدفًا

5- ياجو أسباس برصيد 13 هدفًا

6- راؤول جارسيا برصيد 13 هدفًا

7- أوكامبوس برصيد 13 هدفًا

8- أنتي بوديمير برصيد 12 هدفًا

9- ألفارو موراتا برصيد 12 هدفًا

10- لوكاس بيريز برصيد 11 هدفًا

يذكر أن ميسي كان قد توج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإسباني بعدما أحرز 36 هدفًا.