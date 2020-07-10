مرتضى يعلن تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" بوزارة التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تسجيل شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، في وزارة التموين.
وطالب مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإزالة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن.
وتساءل مرتضى: "الأهلي نادي القرن في أي رياضة؟"، مضيفا: "علامة الأهلي غير مسجلة ومن المفترض أن يزيل الأهلي لافتاته".
وطالب رئيس الزمالك بعدم الانسياق وراء ما أسماه بالفتنة بين جمهوري الأهلي والزمالك.
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