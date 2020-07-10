شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في وزارة التموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه تلقى إنذارا على يد محضر من النادى الأهلى بإزالة اللافتات الموضوعة على محيط نادى الزمالك الخاصة بنادى القرن وذلك مع منح النادى الأبيض مهلة لمدة 15 يوم لإزالة اللافتات.

كما تابع مرتضى منصور في فيديو أذاعه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن المفاجأة أنه يطلب إزالة الأهلى لـ"لافتات" نادى القرن لأنه قام بتسجيل علامة تجارية بأن الزمالك نادى القرن الحقيقى في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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وشدد مرتضى منصور أنه يطالب الأهلى بإزالة لقب نادى القرن من على اللافتات الخاصة به وبطاقات العضوية الخاصة بأعضاء القلعة الحمراء والذى قال أنه واحدا من بينهم.