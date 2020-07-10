أحمد مبارك: شائعات السماسرة متوقعة وهدفها التسويق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد أحمد مبارك الجنيبي مدير فريق نادي الشارقة اكتمال الترتيبات الخاصة بانطلاقة إعداد «الملك» بعد غد الأحد، وقال «نحن بصدد العودة إلى الملاعب ولكن بكل تأكيد سيكون هذا الموسم مختلفاً جداً وستكون هناك العديد من المستجدات التي سترافق التدريبات والمباريات خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة من قبل كل الأندية».

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وأكد مبارك أن أولى خطوات إعداد الملك بدأت فعلياً بالفحوص الطبية الثلاثاء الماضي وتواصل حتى أمس الخميس عبر الفحص للاعبين على دفعات لأنه كما سبق وأشرنا إلى أن هذا الموسم سيكون مختلفاً جداً وسوف نلتزم بتطبيق كل ما جاء في البروتوكول الصحي الذي تم توزيعه على جميع الأندية.

ويذكر أن البروتوكول والضوابط الصحية تركز على عدم استخدام غرف الملابس نهائياً وأن يحضر اللاعب جاهزاً من بيته إلى الملعب مباشرة.

وحول كثرة الشائعات فيما يتعلق بمفاوضة نادي الشارقة لعدد من اللاعبين قال مبارك «هذا أمر طبيعي يحدث في كل دولة ولكل الأندية مع بداية كل موسم وأن الشائعات لم تكن تجاه نادي الشارقة فقط، بل طالت كل الأندية»، وأرجع ذلك إلى السماسرة والوسطاء الذي يروجون للاعبيهم ومن ثم يتحول الأمر إلى نشطاء التواصل الاجتماعي والهدف الرئيسي من تلك الاستفادة من جماهير الأندية في الترويج للاعبين وإذا لم يحصل النادي المستهدف على اللاعب الذي تم الترويج له يكون اللاعب على الأقل في السوق للفت أنظار بقية الأندية مما يدفعنا للقول بأن الهدف الرئيسي هو الترويج والتسويق وهذا أمر طبيعي في كرة القدم».