شكرا لقرائتكم خبر عن بيليغريني مدرباً لريال بيتيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال بيتيس تعيين التشيلي مانويل بيليغريني مدرباً جديداً له، معيداً إياه بذلك إلى الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2013. وأشار النادي إلى أن المدرب البالغ من العمر 66 عاماً، وقع معه عقداً يدخل حيز التنفيذ الموسم المقبل، ويمتد حتى 2023. وضمن بيتيس البقاء في الدرجة الإسبانية الأولى، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه أوساسونا في المرحلة الخامسة والثلاثين.

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