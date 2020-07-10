شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الجزيرة يخضع لعملية جراحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الجزيرة أن حارس مرمى الفريق عبدالرحمن العامري خضع لعملية جراحية في القدم اليسرى بمستشفى هيلث بوينت تحت إشراف الدكتور الجراح ليسلي كانون وبمتابعة الجهاز الطبي للفريق الأول. وسيخضع حارس مرمى الجزيرة بحسب الموقع الرسمي النادي، لبرنامج تأهيلي وعلاج طبيعي خلال الأيام المقبلة وسيحتاج لنحو شهر قبل البدء بالمشاركة في التدريبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس الجزيرة يخضع لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.