شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يواصل انتصاراته والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل أتالانتا سلسلة انتصاراته، ورفعها إلى تسعة توالياً في الدوري بتغلبه على سمبدوريا 2-صفر في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجّل البرازيلي رافايل تولاي (75)، والكولومبي لويس موريال (85) الهدفين. ورفع أتالانتا رصيده إلى 66 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث،قبل أن يلعب إنتر ميلان مع فيرونا،كما حافظ أتالانتا على سجله خالياً من الخسائر للمباراة الرابعة عشرة على التوالي في جميع المسابقات.
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