قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطـال أوروبـا اليـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه الأنظار ظهر اليوم إلى مدينة نيون السويسرية حيث أحداث قرعة البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجري في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقرر الاتحاد الأوروبي استكمال المسابقة ببطولة مصغرة اعتباراًَ من ربع النهائي، تقام بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة بدءاً من 12 أغسطس/ آب، وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في 23 منه.

وقرر ويفا إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية على الملعبين الخاصين بناديي بنفيكا «استاديو دا لوش» وسبورتينغ «استاديو جوزيه ألفالادي».

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وضمنت أندية أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان التأهل إلى ربع النهائي، فيما تبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي: يوفنتوس وليون الفرنسي (صفر-1 ذهابا)، برشلونة ونابولي (1-1)، مانشستر سيتي وريال مدريد (2-1)، وبايرن ميونيخ وتشيلسي (3-صفر).

ولم يحدد الاتحاد القاري ما إذا كانت مباريات الإياب المتبقية ستقام في ملاعب الأندية المعنية.

ويستكمل دور ال16 في 7و8 من أغسطس على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.