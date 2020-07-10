سحب قرعة موسم 2020-2021 للكرة 16 يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



يتوقع أن تسحب قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي يوم الخميس المقبل الموافق 16 يوليو/ تموز الحالي، وفق السيناريوهات التي يتم إعدادها في رابطة المحترفين.

وسيتم تطبيق عملية سحب القرعة «عن بُعد»، وسط مشاركة ومتابعة ممثلي ومندوبي الأندية من أجل تحديد مسار كل فريق في الموسم الجديد الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل بإقامة مباريات كأس الخليج العربي.

وسيشهد الموسم الجديد بعض التعديلات والتغييرات على شكل مسابقة كأس الخليج العربي التي ستقام من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب،على أن يتم سحب القرعة التي تحدد منذ ما قبل بداية المسابقة طريقة كل فريق نحو بلوغ المباراة النهائية.

وسيتم تصعيد كل من النصر بطل النسخة الأخيرة لكأس الخليج العربي، إلى جانب الشارقة بطل دوري الخليج العربي موسم 2018-2019 مباشرة على الدور ربع النهائي، وفق ما تنص عليه لائحة المسابقة.

وتم تحديد يوم 12 فبراير/شباط 2021 موعداً لإقامة المباراة النهائية، على أن تلعب مباريات الدور نصف النهائي في 11 أو 12 والمباراة الثانية في 22 و23 يناير/كانون الثاني.

أما على مستوى دوري الخليج العربي، فستكون البداية مع الجولة الأولى التي ستلعب يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.

وسيستمر الدور الأول حتى الثاني من يناير، على أن تكون بداية مرحلة الإياب في 28 منه، وسيسدل الستار على مباريات المسابقة في 14 مايو/ أيار 2021.