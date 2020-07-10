«تنفيذي» الاتحاد العربي للدراجات يجتمع السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، اجتماعاً يوم السبت المقبل باستخدام تقنية الاتصال المرئي، ويرأس الاجتماع الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وسيناقش الاجتماع مصير بطولات الاتحاد العربي والمسابقات المعتمدة لهذا العام، ويتخذ بشأنها القرار النهائي حول إقامتها من عدمه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا، وتداعياته على الرياضة بصورة عامة ورياضة الدراجات بصورة خاصة، والظروف المحيطة والعقبات التي تؤثر سلباً في متطلبات استضافة تلك البطولات.

كما سيناقش المكتب التنفيذي توصيات ملتقى الأمناء ومنها اعتماد الميثاق الموقع بين جميع الأمناء الذي يحث لتطوير ودعم كوادر الدراجة العربية ومطالبة الدول العربية بمواصلة دعم هذه الرياضة لما ثبت أثناء الأزمة الراهنة من فوائد لها على كافة الصعد، كما ينظر المكتب التنفيذي في عدد من المقترحات المقدمة من الأمين العام للاتحاد المستشار إسماعيل الحوسني، والتي تهدف لإجراء نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، اعتماداً على منهجية علمية في تنظيم الدورات التأهيلية ومتابعة المسارات التطويرية للكوادر العربية في كافة مجالات اللعبة من خلال إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض، كما ينظر المكتب في مقترح تكوين فريق متطوعي الاتحاد العربي للدراجات في الدول العربية وعدد من المقترحات الأخرى التي تصب جميعاً في صالح اللعبة.