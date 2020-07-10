نور يتدخل لاحتواء أزمة المولد واتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

في تطور مهم لاحتواء الأزمة الناشبة بين اتحاد جدة، ومهاجمه الدولي فهد المولد، بعد مغادرة الأخير معسكر فريقه في أبها، الأربعاء، احتجاجاً على عدم اعتراف إدارة ناديه بمستحقات مالية متعلقة بتجديد عقده في 2018، وطبقاً لمصادر خاصة، فإن قائد الاتحاد السابق محمد نور يقود مبادرة لاحتواء الأزمة، وإعادة اللاعب إلى أبها في ظرف 48 ساعة، ليكمل الاستعداد مع زملائه، ويتواصل نور مع شخصيات اتحادية لضمان حل مُرض لجميع الأطراف، بما في ذلك إدارة النادي.

وطبقاً للمصادر، يطالب المولد بتوثيق أكثر من 12 مليون ريال كان وُعد بها شفهياً عند تجديده عقده مع العميد في بداية 2018، بيد أن إدارة النادي رفضت الاعتراف بالمبلغ، وأصدرت بياناً أكدت أن سجلاتها المحاسبية لا تتضمن أي مبالغ للاعب، وأنه مع بقية زملائه تسلموا جميع استحقاقاتهم المثبتة في عقودهم.

ومع أن اللاعب رد بأنه سيكشف الحقيقة، إلا أن تدخل نور الذي يحتل مكانة خاصة لدى المولد، جعل الأخير يؤجل كشف أوراقه بأمل التوصل لحل يضمن له مطالبه العالقة.