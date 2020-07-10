دورتموند يلمح لرحيل سانشو ويتطلع إلى تعويضه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمح نادي بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني لكرة القدم إلى إمكانية رحيل لاعب الجناح الإنجليزي جايدون سانشو عن صفوفه، مؤكداً أنه سينشط في سوق الانتقالات لتعويض أي خطوة من هذا النوع.

ويثير الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، اهتمام أندية عدة يبدو أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحظى بموقع الأفضلية في ما بينها، بحسب التقارير الصحفية.

وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك لمجلة «كيكر» الألمانية: «إذا رحل جايدون، سننشط مجدداً لتعزيز هجومنا»، متابعاً: «نضع نصب أعيننا لاعباً أو لاعبين بالتأكيد».

وساهم لاعب الجناح السريع في حلول فريقه وصيفاً لبايرن ميونيخ في البوندسليجا لموسم 2019-2020، مع 17 هدفاً ومثلها من التمريرات الحاسمة.

وانضم سانشو إلى صفوف دورتموند في عام 2017 آتياً من مانشستر سيتي، وترجح التقارير رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبحسب التقارير، يبدو غريم سيتي، مان يونايتد، الأقرب إلى نيل توقيعه، في حال اتفق مع دورتموند على قيمة انتقاله التي يقدرها النادي الألماني بـ120 مليون يورو (136 مليون دولار).

ويتوقع أن يتم حسم انتقال سانشو من عدمه، بحلول نهاية أغسطس.

وأبرم دورتموند إلى الآن صفقة واحدة استعداداً للموسم المقبل، بالتعاقد مع الظهير البلجيكي توما مونييه بانتقال حر من باريس سان جرمان الفرنسي، لتعويض انتقال المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر الإيطالي، بعد نهاية فترة إعارته من ريال مدريد الإسباني.

وترجح التقارير تعاقد دورتموند أيضاً مع الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام (17 عامًا) لاعب برمنجهام سيتي.