شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجيتسو الوحدة» يدشن تدريباته للعودة للمنافسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن فريق الجوجيتسو بنادي الوحدة تدريباته اليومية، الأربعاء، استعداداً للاستحقاقات المقبلة وقسمت إدارة «أكاديمية الجوجيتسو» اللاعبين إلى مجموعات تتدرب على مدار ساعات اليوم، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتركز التدريبات في المرحلة الأولى على زيادة المعدل اللياقي لدى اللاعبين، وحرص لاعبو ومنسوبو النادي على تطبيق توجيهات الإدارة بإجراء الفحوصات الطبية وتحميل تطبيق «الحصن» وقياس الحرارة والتعقيم الشامل قبل الدخول لمقر الأكاديمية.

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