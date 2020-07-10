شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوية» العراقي يرشح ثلاثة أسماء لمساعدة أوديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
ذكرت مصادر مقربة من إدارة نادي القوة الجوية العراقي، أن الادارة رشحت ثلاثة أسماء من لاعبيها السابقين للعمل ضمن الطاقم التدريبي لفريقها الكروي الأول الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو.
وأكدت المصادر، أن الاسماء الثلاثة المرشحة للعمل مع المدرب أيوب أوديشو هي حمزة هادي وجاسم محمد غلام مساعدين وهاشم خميس مدرباً لحراس المرمى.
وأضافت المصادر، أن الايام القليلة المقبلة ستشهد بشكل رسمي الإعلان عن هذه الأسماء.
يذكر أن الطاقم التدريبي المساعد السابق للمدرب أيوب أوديشو والذي كان مكونا من لؤي صلاح وعلي عبد الجبار وغانم ابراهيم تم إعفاؤهم في وقت سابق.
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