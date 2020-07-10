خورفكان يعتمد المشاركة في مسابقات كرة اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

اعتمدت اللجنة الرياضية في نادي خورفكان خطة عودة تدريبات لاعبي كرة اليد، استعداداً للمشاركة في الموسم الجديد 2020-2021. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخميس، في الصالة الرياضية برئاسة عبدالله زينل، مدير الألعاب الرياضية، بحضور الكادر الفني والإداري لكرة اليد، وتم استعراض النتائج الإيجابية والسلبية للموسم الماضي، وبرامج التدريب عن بعد التي تم العمل بها خلال فترة الحظر، ورفع كافة الاحتياجات الفنية واللوجستية، ووضع آلية ميسرة لتسجيل اللاعبين من خلال شبكة الإنترنت، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، لعودة النشاط الرياضي للموسم الجديد.

وأكد عبدالله زينل، حرص إدارة خورفكان على اتخاذ كافة التدبير والإجراءات الاحترازية والوقاية، إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة للموسم الرياضي الجديد، وفقاً للخطة الاستراتيجية للنادي، منوهاً بأن بداية المرحلة الأولى لعودة النشاط ستكون في العشرين من الشهر الجاري لفئتي الرجال والشباب في كرة الصالات، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والدراجات والألعاب الفردية، على أن تبدأ المرحلة الثانية لعودة لاعبي المراحل السنية في مختلف المناشط في أغسطس المقبل.

على خط آخر، اختتمت أمس، منافسات بطولة خورفكان للشطرنج التي نظمها النادي بتقنية اللعب عن بعد، ضمن فعاليات صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير»، بمشاركة 28 لاعباً يمثلون مختلف أندية الشارقة، استطاع خلالها اللاعب أحمد الصباغ من نادي مليحة، الظفر بالمركز الأول، وحل تيم خليفة من كلباء في المركز الثاني، ونال شقيقه أحمد خليفة المركز الثالث.

وأعرب سلطان العبيدلي مشرف الألعاب الفردية في نادي خورفكان، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى، والمستويات المبشرة التي أظهرها المشاركون، مقدماً الشكر لنادي الشارقة للشطرنج على دعمه ومساندته في تأسيس منشط الشطرنج بالنادي، منوهاً بأن خورفكان حرص على إضافة 5 ألعاب فردية جديدة مؤخراً لأنشطة النادي، من بينها اللعبة الذهنية؛ نظراً لتأثيرها الذهني والبدني وتكوين أول فريق بعد اكتمال تسجيله في اتحاد الشطرنج.