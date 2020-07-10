شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتفق مع المدرب جوران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر اتفقت شركة الكرة بنادي الفجيرة مع الصربي جوران توفيغدزيتش (48 عاماً) مدرب خورفكان السابق، لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول في الموسم الجديد، وينتظر أن يصل المدرب الصربي في غضون الأيام المقبلة، لتوقيع العقد ومباشرة مهامه مع الذئاب خلفاً للإيطالي فابيو فيفياني الذي أنهى الفجيرة خدماته.

على خط آخر، أبدى الفجيرة رغبته في التعاقد مع اللاعب فلاح وليد (21 عاماً) على سبيل الإعارة من نادي العين، بعد نجاح صفقة انتقال زميله علي عيد.

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