كلباء يضم المدرب بوصيم للجهاز الفني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر



قررت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء تعيين المدرب الوطني عيسى بوصيم آل علي، ضمن الطاقم الفني المساعد للأورجوياني خورخي داسيلفا، مدرب الفريق الأول، ويعد بوصيم من الكفاءات الشبابة الطموحة والمجتهدة في مجال التدريب، حيث حصل على الرخصة الآسيوية (أ) في عام 2018، كما أنه حاصل على العديد من الدورات والورش التدريبية التخصصية في تحليل المباريات، ويستعان به في القنوات المحلية الرياضية، وبدأ مسيرته التدريبية في نادي اتحاد كلباء في عام 2011 مساعداً لفريق تحت 13 سنة، ثم تدرج في الفئات السنية الأعلى حتى أصبح مدرباً لفريق تحت 17 سنة في الموسم الماضي وكان متصدراً لمجموعته قبل توقف المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

وأكد علي كانو اللوغاني، رئيس شركة الكرة، أن إدارة النادي تعمل على استراتيجية بعيدة المدى تمنح الفرص لأبناء النادي للاحتكاك واكتساب الخبرة التي ستشكل إضافة لهم في مسيرتهم الكروية، مشيداً بالموهبة التدريبية والقدرة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب بوصيم في استخدام أفضل برامج التحليل ما سيعطي إضافة كبيرة لمسيرة الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد.