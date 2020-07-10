بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تستأنف سبتمبر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، عن روزنامة جديدة لاستكمال مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2020، بعد اجتماعات مثمرة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وروابط الدوريات والأندية المشاركة في البطولة.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن مواعيد دوري أبطال آسيا للأندية في منطقة غرب آسيا ستكون بالمجموعات من الأولى للرابعة بنظام التجمع في مكان واحد، من 14 سبتمبر/ أيلول، حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول، في مباريات دور المجموعات، وحتى نصف النهائي، حيث تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر/ أيلول.

وتقام مباريات دور الـ16 من جولة واحدة يومي 26 و27 سبتمبر، وربع النهائي من جولة واحدة أيضاً يوم 30 من الشهر نفسه، ونصف النهائي من جولة واحدة في 3 أكتوبر.

وأوضح: «بالنسبة لدول شرق آسيا فإن مبارياتها في دوري الأبطال بالمجموعات من الخامسة إلى الثامنة سوف تقام بنظام التجمع بمكان واحد أيضاً، في مراحل دور المجموعات، ودور الـ16 وربع النهائي، ونصف النهائي، ولكن في تواريخ مختلفة، حيث تقام مباريات المجموعة الخامسة خلال الفترة من 19 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ومباريات المجموعة السادسة من 16 إلى 31 أكتوبر.أما المجموعتان السابعة والثامنة فخلال الفترة من 17 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما تقام مباريات دور الـ16 من جولة واحدة يومي 3 و 4 نوفمبر، وربع النهائي من جولة واحدة يوم 25 نوفمبر من مباراة واحدة، ونصف النهائي من جولة واحدة في 28 نوفمبر، أما بخصوص الدور النهائي فسيقام من مباراة واحدة أيضاً يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول».

ونوه بأن الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كانت على تواصل مستمر مع الاتحادات الوطنية وروابط الدوري والأندية خلال الأسابيع الأخيرة، كي نتمكن من الوصول إلى صورة واضحة للفرص المتاحة أمام كل اتحاد وطني.

وقال إنه خلال المشاورات التي بدأت في كوالالمبور، ودبي، ودلهي، في شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار، ثم تواصلت بعد ذلك عبر الإنترنت.. كنا نسعى للاتفاق على روزنامة للمباريات تسمح لنا باستكمال بطولتي الأندية والبطولات المجمعة خلال عام 2020.

وقال: «بطولات المنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانب بطولة آسيا لكرة الصالات المقررة في تركمانستان، كانت تأجلت منذ شهر فبراير/ شباط، ولكن بفضل دعم الاتحادات الوطنية وروابط الدوري والأندية، فإن هناك تصميماً على إتمام البطولات هذا العام».