قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يمثل قوة كبيرة للفريق الأبيض. وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" أن هجوم الزمالك سيعاني كثيرا إذا غاب عنه مصطفى محمد, موضحا انه لا يجوز مقارنة مصطفى محمد بـ مروان محسن مهاجم الأهلي. وظهر مصطفي محمد بمستوى رائع مع منتخب مصر الاولمبي ونادي الزمالك وحقق العديد من البطولات وأبرزها ، كأس أمم افريقيا مع المنتخب الاولمبي ، وكأس الكونفدرالية ، كأس مصر ، والسوبر الأفريقي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: مروان محسن محظوظ إنه لسه بيلعب في الأهلي وبيتم التجديد ليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.