مرتضى منصور: سجلت علامة الزمالك "نادي القرن" فى وزارة التموين

أعلن المستشار مرتضى منصور إنه قام بتسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مسنقبلا.

وطالب رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بازالة كافة اللافتات التى تحمل اسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال الفيديو الذى بثه عبر قناة النادى على اليوتيوب أنه واجه انتقادات كبيرة بمجرد قوله إن نادى الزمالك هو نادى القرن.

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وأشار إلى أن المشكلة عند النادى الأهلى ليس فى عدد البطولات بل مشكلته الكبيرة فى اللافتة.. معقبا : لدي سؤال "هل الأهلى نادى القرن فى كل الألعاب ام فى كرة القدم فقط؟".

وأوضح أن الأهلى أرسل إليه إنذار على يد محضر لإزالة اللافته بناء على دعوى محمود الخطيب رئيس الأهلى بل واصل محاولاته بأنه تقدم شكوى للوزير لإزالة اللافتة.