وكيل أحداد: الرجاء طلب شراء اللاعب.. والزمالك متمسك بخدماته بسبب كاتريرون

أكد محمد عزيز، وكيل اللاعب حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، والمعار إلى صفوف الرجاء المغربي، أن نادي الرجاء طلب شراء أحداد نهائيا مع الزمالك.

وأكد عزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسؤلو الرجاء تحدثوا مع أمير مرتضى لإبداء رغبتهم في شراء اللاعب".

وتابع: "الزمالك يرفض الاستغناء عن خدمات بأوامر كارتيرون، وأعتقد أنه سيرفض بيع اللاعب نهائيا".

وأشار: "اللاعب يمتلك عروض آخرى،

ولكن الزمالك لن يفرط في خدماته نهائيا".

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة مرتضى منصور، حسم عودة المغربى حميد أحداد، المعار لنادى الرجاء، بسبب العديد من الأسباب في الفترة الماضية.

شهدت الفترة الماضية تلميحات من وسائل الإعلام المغربية، بناءً على مصادر داخل الرجاء، أن مسئولى النادى المغربى ينتظرون الحصول على خدمات أحداد

مجانًا من دون دفع أى مقابل مادى، ولذلك تم تأجيل حسم مخاطبة الزمالك للحصول على خدمات اللاعب انتظارًا لبداية الموسم.

ولكن مسئولي الزمالك قرروا استعادة اللاعب من أجل الحفاظ على حقوق النادى، خصوصًا أنه لم يتم وصول أى عرض من الرجاء رغم انتهاء تاريخ مدة إعارة أحداد، ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الوقت الحالى مستوى أحداد مع الرجاء.

منذ بداية الموسم قبل توقفه من أجل إمكان استمراره إذا رأى حاجة الفريق إلى جهوده، أو سيتم دراسة العروض الخاصة باللاعب.