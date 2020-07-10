شاهد .. تعرف على مفاجأة مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

كشف المسشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن المفاجأة التي وعد بها جماهير القلعة البيضاء. وأعلن مرتضى منصور خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب"، أن نادي الزمالك سجل العلامة التجارية لشعار نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، في وزارة التموين والتجارة الداخلية. وزارة التموين والتجارة الداخلية. وطالب مرتضى منصور، مجلس إدارة النادي الأهلي بإزالة شعار نادي القرن الإفريقي من النادي الأهلي، بسبب امتلاك نادي الزمالك لحقوق الملكية الفكرية. Advertisements قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي 26 / 27من شهر يوليو الجاري. مرتضى منصور انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي 26 / 27من شهر يوليو الجاري. وطالب المستشار مرتضى منصور جميع الأعضاء بالتواجد داخل النادي يومي انعقاد الجمعية العمومية من أجل مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بالنادي. وتشهد الجميعة العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.

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