رياضة | مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ألافيس اليوم الجمعة ١٠ يوليو ضمن منافسات الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ألافيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الفيردو دي ستيفانو.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

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خط الدفاع: فاران، فاسكيز، ميليتاو، ميندي

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما، إيدين هازارد.

ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٧٧ نقطة بينما يتواجد نادي ألافيس في المركز السابع عشر برصيد ٣٥ نقطة.