رياضة | شيكابالا يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن نادي القرن الحقيقي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر شيكابالا يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن نادي القرن الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، مع جماهير القلعة البيضاء في احتفالية لقب نادي القرن الحقيقي، والتي أعلن مرتضى منصور رئيس النادي عن اعتماده ليوم 9 من شهر يوليو.

وكتب شيكابالا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: النادي الأكثر تتويجا في القرن العشرين،مرفقا معها صورة لنجوم الزمالك السابقين يتقدمهم محمد صبري وإسماعيل يوسف ونادر السيد.

واحتفل مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعضاء النادي بذكرى نادي القرن من مقر النادي.

وقررت الادارة البيضاء تشكيل لجنة تحاول الانتهاء من جمع كافة المستندات الخاصة بالقضية لتصعيدها إلى الاتحاد الإفريقي ثم إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطابة باسترداد لقب نادي القرن الإفريقي والذي كان توج به النادي الأهلي عام 2001.