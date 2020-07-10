رياضة | موعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد بعد توقف دام لمدة 4 أشهر بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي لفترة كبيرة .

وستقام قرعة دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الجمعة فى مدينة نيون السويسرية وستذاع عبر قناة بي أن سبورتس الإخبارية .

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة وقد صعد كل من باريس سان جيرمان الفرنسي واتليتكو مدريد الإسباني واتالانتا الايطالي ولايبزيج الألماني لدور ربع نهائي .

بينما يتبقي 4 مباريات من دور ال16 وهم مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وبرشلونة ضد نابولي ويوفنتوس ضد ليون وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ على أن تقام المباريات يومي 7 و8 أغسطس القادم.

وستقام مباريات دور ربع نهائي البطولة خلال الفترة من 12 أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس والنهائي يوم 23 من نفس الشهر.