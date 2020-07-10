رياضة | تعرف على المفاجأة التي رفض إعلام المصريين إذاعتها لنادي الزمالك بشأن نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على المفاجأة التي رفض إعلام المصريين إذاعتها لنادي الزمالك بشأن نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المفاجأة التي كان من المقرر الاعلان عنها لن تخرج إلى النور في الوقت الحالي .

وقال منصور في تصريحات علي قناته علي موقع يوتيوب: شركة إعلام المصريون رفضت إذاعة هذا الملف المتعلق بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن.

المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بإزالة كل اللافتات التي تحمل اسم "نادي القرن"، لافتا إلى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. Advertisements وكشف رئيس نادي الزمالك عن مستندا يحمل اسم "نادي القرن"، معقبا: "أنا اللي مسجل علامتي، أنا اللي مسجل علامتي"، مشيرا إلى أن المفاجأة هي أن نادي الزمالك هو من سجل علامة "نادي القرن" في وزارة التموين.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي ٢٦ / ٢٧ من شهر يوليو الجاري، وطالب المستشار مرتضى منصور جميع الأعضاء بالتواجد داخل النادي يومي انعقاد الجمعية العمومية من أجل مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بالنادي.

وتشهد الجميعة العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.