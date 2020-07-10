رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى الأهلي بشأن لقب نادي القرن.

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى الأهلي بشأن لقب نادي القرن. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن المفاجأة التي كان ينتظر كل جماهير الزمالك معرفتها اليوم الخميس ٩ يوليو مثلما أعلن.

وكان مرتضى منصور قد أكد منذ عدة أيام أنه سيكشف عن مفاجأة سارة ينتظرها كل جماهير نادي الزمالك اليوم عبر قناة النادي الرسمية.

وأكد رئيس القلعة الحمراء على قيامه بتسجيل نادي الزمالك كنادي القرن الإفريقي مظهرا العقد الذي استخدمه في توثيق النادي كعلامة تجارية.

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وطالب مرتضى منصور إدارة النادي الأهلي بإزالة أي لافتة أو أي شيء يشير إلى أنه نادي القرن لأن ذلك ليس من حق الأحمر ولا مسجل بشكل قانوني.

كما أظهر مرتضى منصور غضبه من شركة إعلام المصريين لرفضهم إذاعة الفيديو الخاص بهذه المفاجأة مؤكدا أن القناة ملك للنادي وهم يقوموا بإدارتها فقط ليس أكثر.

ووجه منصور رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك قائلا :"أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بناديه، نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة".