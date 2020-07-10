رياضة | يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن يوفنتوس الإيطالي بخطط للتعاقد مع الإيطالي جورجينيو نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي وذلك بناء على طلب من الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن يوفنتوس عرض على تشيلسي التعافد مع النجم الإيطالي مقابل حصول النادي اللندني على خدمات واحد من الثنائي الويلزي آرون رامسي أو الفرنسي أدريان رابيو وذلك لتقليل المقابل المالي للصفقة.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن ماوريسيو ساري لديه إصرار كبير على التعاقد مع جورجينيو في الموسم المقبل مما دفع يوفنتوس لبدء مفاوضاتهم مع تشيلسي من أجل التعاقد مع جورجينيو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه بالنسبة لباقي قيمة الصفقة فإن يوفنتوس سيحاول التوصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل دفعها على أقساط في ظل الأزمة المالية الحالية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي كان قد تعاقد مع جورجينيو من نابولي قبل موسمين مقابل 58 مليون جنيه إسترليني وذلك عندما تعاقد تشيلسي مع ساري لقيادة الفريق.