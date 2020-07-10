رياضة | عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 03:35 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة كبيرة سيعلن عنها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن مفاجأة منصور عباراة عن تسجيل لقب نادي القرن لصالح نادي الزمالك في الجهات المعنية والحكومية، في إشارة إلى مقضاة اي شخص او جهة يستخدم اللقب في المستقبل.

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في سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي ٢٦ / ٢٧ من شهر يوليو الجاري .

وطالب المستشار مرتضى منصور جميع الأعضاء بالتواجد داخل النادي يومي انعقاد الجمعية العمومية من أجل مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بالنادي.

وتشهد الجميعة العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.