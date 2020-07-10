الامارات | يعقوب الحوسني لا يخاف من القبقب

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شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب الحوسني لا يخاف من القبقب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب اتحاد كلباء، يعقوب الحوسني، عن عشقه للذهاب إلى البحر، حسب ما نشر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».
وأثار الحوسني إعجاب متابعيه، بعدما نشر صورة أظهر خلالها عدم خوفه من القبقب وقام بإمساكه بأسنانه، إذ لقيت الصورة إعجاب العديد من اللاعبين، أبرزهم خالد السناني وحبيب الفردان.
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