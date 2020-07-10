الامارات | «السباحة» يخاطب الأندية الأحد المقبل لتحديد موعد «العمومية غير العادية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «السباحة» يخاطب الأندية الأحد المقبل لتحديد موعد «العمومية غير العادية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة خلال اجتماعه، أمس، عن بُعد، مخاطبة الأندية الأحد المقبل، ليتم تحديد موعد العمومية غير العادية، بعد ثلاثة أسابيع بناء على قوانين العمل في الاتحاد. ومن المقرر أن يتم خلال «العمومية» تشكيل لجنة الانتخابات، واعتماد النظام الأساسي لإجراء انتخابات الدورة المقبلة.

وناقش الاجتماع عدداً من الأمور، منها اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، وأيضاً اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد قبل أسبوعين، وملفات أخرى.

وقال رئيس الاتحاد، سلطان السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «سيتم خلال العمومية غير العادية تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الطعون، إضافة إلى مناقشة التوصيات الخاصة بنظام الانتخابات، ومنها نظام الانتخاب بالقائمة والوزن التصويتي».

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