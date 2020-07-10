الامارات | حارس الجزيرة العامري يغيب شهراً بعد «عملية جراحية»

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الجزيرة العامري يغيب شهراً بعد «عملية جراحية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن إجراء حارس مرمى الفريق الأول، عبدالرحمن العامري، عملية جراحية، مشيرة إلى أنه تأكد غيابه عن تدريبات الفريق لمدة تصل إلى شهر. وذكرت على حسابها الرسمي في «تويتر»: «أجرى حارس المرمى الدولي عبدالرحمن العامري عملية جراحية بسيطة في القدم اليسرى بمستشفى هيلث بوينت تحت إشراف الدكتور الجراح ليسلي كانون، وبمتابعة الجهاز الطبي للفريق الأول، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاج طبيعي خلال الأيام المقبلة، وسيحتاج إلى نحو شهر قبل البدء بالمشاركة في التدريبات». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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