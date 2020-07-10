الامارات | عيسى بوصيم مدرباً مساعداً في فريق اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى بوصيم مدرباً مساعداً في فريق اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عبر حسابها في «تويتر» تعيين المدرب المواطن عيسى بوصيم آل علي، ضمن الجهاز الفني المساعد للفريق الأول، للعمل مع المدرب الأوروغوياني خورخي داسيلفا استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وحصل عيسى بوصيم على الرخصة الآسيوية عام 2018، كما بدأ مسيرته التدريبية ضمن فرق اتحاد كلباء عام 2011، مساعداً لفريق تحت 13 سنة، ثم مدرباً لفريق تحت 17 سنة في الموسم الماضي.

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