الامارات | بندر الأحبابي يحتفل بعيد ميلاده الـ 30

شكرا لقرائتكم خبر عن بندر الأحبابي يحتفل بعيد ميلاده الـ 30 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عدد كبير من لاعبي دوري الخليج العربي بعيد ميلاد لاعب العين بندر الأحبابي الذي دخل عامه الـ30، حيث حرصوا على توجيه التهنئة للاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن بندر الأحبابي قدم موسماً استثنائياً مع «الزعيم»، وكان أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري، الذي أُلغي بعد أن توقف منذ منتصف مارس الماضي.

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