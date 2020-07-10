الامارات | هزاع سالم.. عاشق الخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع سالم.. عاشق الخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق النصر لكرة القدم، هزاع سالم، صورة تجمعه مع خيل في إحدى المزارع. وأظهر اللاعب مدى اهتمامه بالخيول من خلال نشره الصور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مؤكداً عشقه لركوب الخيل، خصوصاً خلال أوقات فراغه حين لا يكون ملتزماً بالتدريبات والمباريات مع النصر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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