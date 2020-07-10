الامارات | استكمال دوري أبطال آسيا 14 سبتمبر المقبل بنظام التجمع

شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال دوري أبطال آسيا 14 سبتمبر المقبل بنظام التجمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، استكمال مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد)، اعتباراً من سبتمبر، بعد تعليقهما منذ مارس بسبب فيروس «كورونا» المستجد. ويمثل كرة القدم الإماراتية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا: (شباب الأهلي والعين والوحدة والشارقة).

وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية أيضاً.

وأفاد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني بأن استكمال دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، التي يشارك فيها 32 فريقاً، سيبدأ بأندية غرب القارة في 14 سبتمبر.

أما مباريات أندية شرق القارة، فتنطلق في 17 أكتوبر.

وأشار الاتحاد إلى أن المباريات المتبقية من دور المجموعات في دوري الأبطال، حتى الدور نصف النهائي، ستقام «بنظام التجمع من 14 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر».

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ويستكمل الدور الأول بين 14 سبتمبر و24 منه، على أن تقام الأدوار الاقصائية (من ثمن النهائي إلى نصف النهائي) بنظام مباراة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب، وذلك في الفترة بين 26 سبتمبر والثالث من أكتوبر.

وتقام المباراة النهائية (من جولة واحدة أيضاً) في الخامس من أكتوبر، على أن يتم تحديد الأمكنة في فترة لاحقة.

أما مسابقة الأندية الثانية، كأس الاتحاد، فيستكمل دور مجموعاتها اعتباراً من 23 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 12 ديسمبر، ووفق الصيغة نفسها للمسابقة الأم.

شباب الأهلي والعين والوحدة والشارقة تستعد لاستكمال النسخة الحالية من «دوري الأبطال».

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