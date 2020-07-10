الامارات | أول تدريب للشارقة الأحد المقبل وسيكون «مغلقاً»

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تدريب للشارقة الأحد المقبل وسيكون «مغلقاً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ نادي الشارقة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، التي تقوم بتغطية أحداث النادي أن أول تدريب للفريق بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا سيكون مغلقاً أمام مختلف وسائل الإعلام، وسينطلق الساعة الرابعة والنصف مساء الأحد المقبل.

وهذا أول تدريب يجريه الفريق بعد قرار اتحاد الكرة عودة الأندية إلى التدريبات مجدداً بعد تجميد النشاط منذ 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وقرر النادي أن يقتصر التدريب على اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، حرصاً من الشارقة على سلامة الجميع، وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية ضماناً للسلامة العامة.

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