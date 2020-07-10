- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أول تدريب للشارقة الأحد المقبل وسيكون «مغلقاً» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ نادي الشارقة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، التي تقوم بتغطية أحداث النادي أن أول تدريب للفريق بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا سيكون مغلقاً أمام مختلف وسائل الإعلام، وسينطلق الساعة الرابعة والنصف مساء الأحد المقبل.
وهذا أول تدريب يجريه الفريق بعد قرار اتحاد الكرة عودة الأندية إلى التدريبات مجدداً بعد تجميد النشاط منذ 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وقرر النادي أن يقتصر التدريب على اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، حرصاً من الشارقة على سلامة الجميع، وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية ضماناً للسلامة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أول تدريب للشارقة الأحد المقبل وسيكون «مغلقاً» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.