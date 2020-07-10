شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة: تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، المفاجأة التي وعد بها جماهير ناديه.

وقال «منصور» في فيديو بثه على موقع نادي الزمال، إنه جرى تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي لكرة القدم» في وزارة التموين.

وأضاف: «أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بنادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة».

وطالب «منصور» نظيره في النادي الأهلي، محمود الخطيب، بإزالة لافتات نادي القرن في الأهلي، لأنه لم يحدد «نادي القرن في ايه؟»

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